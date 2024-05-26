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ミニワンピース【momohahaプロデュース】
商品番号 R30797501447
商品名

ミニワンピース【momohahaプロデュース】
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 1,634 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2021年購入し、3回ほど着用しました。目立つ汚れはありません。YouTuberのmomohahaさんプロデュースの【イデアルハミエル】から受注生産で販売されておりましたが、受注生産だったため現在は販売終了していると思います。2枚目の着画は色違いになりますが同商品です。発送時のシワはご了承ください。コメント順に対応いたしますので即購入×バルーンスリーブティアードミニワンピース定価6930円カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···夏ガーリー/トップス/momohaha/午前0時のプリンセス/ぜろぷり/可愛い/オシャレ
http://narcologia.ru/goods/competitive32881.html
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