ミニワンピース【momohahaプロデュース】

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2021年購入し、3回ほど着用しました。目立つ汚れはありません。YouTuberのmomohahaさんプロデュースの【イデアルハミエル】から受注生産で販売されておりましたが、受注生産だったため現在は販売終了していると思います。2枚目の着画は色違いになりますが同商品です。発送時のシワはご了承ください。コメント順に対応いたしますので即購入×バルーンスリーブティアードミニワンピース定価6930円カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···夏ガーリー/トップス/momohaha/午前0時のプリンセス/ぜろぷり/可愛い/オシャレ