iRoo フラワー レース トップス フレアー チュニック ノースリーブ

iRooのフラワーレーストップスです。胸元のフラワーレースとフレアーのシルエットが可愛いです。iRoocolor:whitesize:36お色が白ですので、ご購入の際は中古・自宅保管である点ご理解の上ご検討ください。#iroo#フラワー#レース#ノースリーブ#トップス#フレアー#チュール#チュニック



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