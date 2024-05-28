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商品詳細
LONGCHAMPロンシャンクロコダイル型押しレザーハンドバッグになります。ロンシャン店舗にて購入しました。使用頻度が少なく、角スレなどもありません。自宅保管の為、ご考慮ください。サイズ:タテ約24cmXヨコ約34cmXマチ約11cm持ち手約30cmカラー:ブラウン系素材:レザー内側:ファスナー付きポケット×1返品につきましては、プロフィールでご確認ください。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/enquire575489.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy398553.html
http://narcologia.ru/goods/flight784128.html
ロンシャン クロコダイル型押し ハンドバッグ
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