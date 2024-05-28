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ロンシャン クロコダイル型押し ハンドバッグ
商品番号 Y87906380351
商品名

ロンシャン クロコダイル型押し ハンドバッグ
ブランド名 ロンシャン
特別価格 税込 3,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LONGCHAMPロンシャンクロコダイル型押しレザーハンドバッグになります。ロンシャン店舗にて購入しました。使用頻度が少なく、角スレなどもありません。自宅保管の為、ご考慮ください。サイズ:タテ約24cmXヨコ約34cmXマチ約11cm持ち手約30cmカラー:ブラウン系素材:レザー内側:ファスナー付きポケット×1返品につきましては、プロフィールでご確認ください。よろしくお願いいたします。
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