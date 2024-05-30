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最終価格 イヴサンローラン ヴィンテージ ショルダーバッグ
商品番号 X49991542675
商品名

最終価格 イヴサンローラン ヴィンテージ ショルダーバッグ
ブランド名 イヴサンローラン
特別価格 税込 3,564 円
在庫状況 あり

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商品詳細

母から出品を頼まれたので、代理出品です。使用回数自体は少ないそうですが、年代物なので写真の様に金具のくすみやスレ、生地に若干の傷みがあります。内側はとても綺麗な状態です(•ᵕᴗᵕ•)紐も、付け根に擦れが見られますが、状態的には良好です。
http://narcologia.ru/goods/freezer769798.html
http://narcologia.ru/goods/cotton301361.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless461359.html

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