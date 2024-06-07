【美品】Dior ミッツァ スカーフ 花柄 D-MILLEFIORI

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#アールブランド専門店◆フォロー割実施中！◆ フォローして頂くと提示価格から 3%〜5%お値引きさせて頂きますので ご利用の際はご購入前にコメント下さい♪《商品説明》✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼【商品】ブランド：ディオールカテゴリ：スカーフ商品名 ：ミッツァ/D-MILLEFIORI【サイズ】全長：約100cm幅 ：約6.3cm【商品ランク・状態】商品ランク：AB若干のヨレはございますが目立つ汚れなどなく全体的に綺麗な状態です♪【カラー】ホワイト系×ネイビー系×マルチカラー【仕様】・シルク100%【付属品】・箱✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼◆全て真贋鑑定済みの商品です◎ 国内のブランド卸業者から購入しています 二重で真贋鑑定を行なっており確実正規品 ですのでご安心下さい♪ ◆コンビニ/ATM支払いでも大歓迎です◎ 支払い期限内に支払い確認できない場合は 取引をキャンセルさせて頂きますのでその 点のみご了承下さい(^^)◆返金保証致します◎ 万が一、正規品でない等商品に不具合が あった場合は返金、返品補償致しますの でご安心下さい♪◆その他気になる点が御座いましたら プロフィール欄をご覧頂くかお気軽 にご質問下さい(*^^*)*:.,.:*:.,.:*:.,.:*:.,.:*:.,.:*:.,.:*:.,.:*:.,.:*:.,.:*:.,.:*全商品はこちらからその他おすすめ商品もございますので是非ご覧になって下さい☆↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#アールブランド専門店*:.,.:*:.,.:*:.,.:*:.,.:*:.,.:*:.,.:*:.,.:*:.,.:*:.,.:*:.,.:*A-123