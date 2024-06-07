コールハーン 2way ハンドバッグ ショルダーバッグ レザー 本革 フォーマル

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ご覧いただきありがとうございます！その他のバッグはこちら↓↓#Linkのバッグ一覧【ブランド】COLEHAANコールハーン【商品名】2wayハンドバッグショルダーバッグレザー本革ゴールド金具フォーマル【色】ブラック黒【付属品】ショルダーストラップ保存袋【仕様】内部:メインポケット×3ファスナーポケット×1【サイズ】※実寸をご確認ください高さ：【約26cm】横幅：【約32cm】マチ：【約6cm】ハンドル高(バッグ上部より)：【約6cm】※素人採寸につき、若干の誤差はご了承くださいませ。【状態】多少の使用感はございますが目立つダメージはなく比較的綺麗な商品です。【その他】・付属品に記載のない備品(撮影専用備品)は同梱致しませんのでご注意ください。・コメントなし即購入大歓迎です！コメントでお話し中でも、即購入された方を優先いたします。・購入時期や着用回数・着用感・製造年などにはお応えできません。・ご購入前にお手数ですがプロフィール(重要！)を必ず御一読ください。ご購入後はプロフィールの内容をご理解いただいたという認識でお取引を進めさせていただきます。《購入先について》ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）管理番号N13Y4Z03BT素材···牛革(本革)カラー···ブラック