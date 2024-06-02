bulle de savon フランネルブラウス

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✅プロフィールを必ずお読み下さい。即購入される方につきましては、当方のプロフィール文の内容をご了承頂いたとの認識の上、お取り引きをさせて頂きますので宜しくお願い致します。★ご購入決定の確認コメント中においての他の方のご購入はお控え頂ければ幸いです。色···グレー袖丈···長袖素材...コットンフランネル着用回数2回⭐️ワイド幅で短丈の丸衿が可愛いブラウスです。合わせやすい色味、着丈でおすすめです。ウォーム感のあるフランネル素材です。小さく畳んでリサイクル資材で梱包し発送致します。シワなどご容赦下さい。送料の安い方のメルカリ便で発送致します。⭕️中古品です。状態を細かく見る方、神経質な方、完璧を求める方はご遠慮下さい。⭕️ご購入後のクレームや返品はお受け致しません。ご不明な点は必ずご購入前にお問い合わせ下さい。⭕️ご購入に不安や迷いのある方はご遠慮下さい。✅プロフィールを必ずお読み下さい。