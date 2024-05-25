journal standard luxeアソートプリント リメイク リブロンT

●必ずプロフィールお読み下さい●他サイトでも出品しておりますので、ご購入前にコメントいただけるようお願い致します‼︎タグ付き未使用品です。6OZ（オンス）の程よい厚みの既存のボディを使用したプリントTです。裾に前後差を付けてカットし、両脇スリット入りにリメイクしたリブロンTです。今シーズンのシーズンテーマ“BONNEVACANCES”にちなんで、２つのプリント柄作りました。サイズ肩幅身幅着丈袖丈フリー56 59.570.560素材綿100%



アソートプリント リメイク リブロンT（Tシャツ／カットソー ...



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