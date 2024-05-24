ヒステリックグラマー　オフショル　トップス

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商品詳細
着用回数は3回ほどです。おそらく、1万円以上したと思います。オレンジで夏っぽく、オフショルで着れる可愛いトップスです。服の系統が変わってしまって、着る機会がないのでお譲りしたいと思います。hystericglamorヒステリックグラマーオフショル
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