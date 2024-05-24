【値下げ】着物リメイク　チュニック　ちりめん　絹

着物の生地(ちりめん、シルク)を使用してリメイクしたお洋服です。リメイクショップにて購入しました。目立った傷等はありませんが、ハンドメイドですので予めご了承ください。◆サイズ:着丈 76cm身幅 48cm肩幅 39cm袖丈 25cm※素人採寸ですので若干の誤差はご了承ください。◆その他:✳︎あくまでも素人出品のため見落としなどがある場合がございます。✳︎中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。



着物リメイク チュニック ゆったり体型カバー 正絹ちりめん チュニックワンピ赤黒



ちりめんのチュニック 着物リメイク シルク フリーサイズ チュニック ...



着物リメイク ワンピース チュニック 正絹 縮緬 重ね着 リボン付き ...



着物リメイク 正絹縮緬 半袖ワンピース Fサイズ チュニック ワンピース ...



着物リメイク ワンピース チュニック 正絹 縮緬 重ね着 リボン付き ...



正絹シルク★着物リメイク 和洋服 チュニック ロングワンピース 縮緬



着物リメイク ワンピース チュニック 正絹 縮緬 重ね着 リボン付き ...



即決 ハンドメイド チュニックブラウス 丹後ちりめん 正絹 M～LL 送料 ...



正絹シルク★着物リメイク 和洋服 チュニック ロングワンピース 縮緬



新品シルク☆着物リメイク 和洋服 チュニック ワンピース ちりめん ...



着物リメイク チュニック ブラウス ベスト 正絹 古典柄 黒色縮緬 シルク 重ね着



着物リメイク ワンピース チュニック 正絹 縮緬 重ね着 リボン付き ...



新品シルク☆着物リメイク 和洋服 チュニック ワンピース ちりめん ...



着物リメイク黒 絹 ちりめん小紋柄 チュニックワンピース とも布ストール付き♪：送料無料



着物リメイク☆正絹 抽象松葉柄喪用帯 黒縮緬 重ね衿フリーベスト ...