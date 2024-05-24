  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
【値下げ】着物リメイク　チュニック　ちりめん　絹
商品番号 V49443256809
商品名

【値下げ】着物リメイク　チュニック　ちりめん　絹
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 1,739 円
在庫状況 あり

在庫状況について

サイズ
数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

着物の生地(ちりめん、シルク)を使用してリメイクしたお洋服です。リメイクショップにて購入しました。目立った傷等はありませんが、ハンドメイドですので予めご了承ください。◆サイズ:着丈　76cm身幅　48cm肩幅　39cm袖丈　25cm※素人採寸ですので若干の誤差はご了承ください。◆その他:✳︎あくまでも素人出品のため見落としなどがある場合がございます。✳︎中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。
http://narcologia.ru/goods/sucrose560140.html
http://narcologia.ru/goods/peroration511715.html
http://narcologia.ru/goods/waveform309817.html

【値下げ】着物リメイク　チュニック　ちりめん　絹
着物リメイク　チュニック　ゆったり体型カバー　正絹ちりめん　チュニックワンピ赤黒

【値下げ】着物リメイク　チュニック　ちりめん　絹
ちりめんのチュニック 着物リメイク シルク フリーサイズ チュニック ...

【値下げ】着物リメイク　チュニック　ちりめん　絹
着物リメイク ワンピース チュニック 正絹 縮緬 重ね着 リボン付き ...

【値下げ】着物リメイク　チュニック　ちりめん　絹
着物リメイク 正絹縮緬 半袖ワンピース Fサイズ チュニック ワンピース ...

【値下げ】着物リメイク　チュニック　ちりめん　絹
着物リメイク ワンピース チュニック 正絹 縮緬 重ね着 リボン付き ...

【値下げ】着物リメイク　チュニック　ちりめん　絹
正絹シルク★着物リメイク 和洋服 チュニック ロングワンピース 縮緬

【値下げ】着物リメイク　チュニック　ちりめん　絹
着物リメイク ワンピース チュニック 正絹 縮緬 重ね着 リボン付き ...

【値下げ】着物リメイク　チュニック　ちりめん　絹
即決 ハンドメイド チュニックブラウス 丹後ちりめん 正絹 M～LL 送料 ...

【値下げ】着物リメイク　チュニック　ちりめん　絹
正絹シルク★着物リメイク 和洋服 チュニック ロングワンピース 縮緬

【値下げ】着物リメイク　チュニック　ちりめん　絹
新品シルク☆着物リメイク 和洋服 チュニック ワンピース ちりめん ...

【値下げ】着物リメイク　チュニック　ちりめん　絹
着物リメイク チュニック ブラウス ベスト 正絹 古典柄 黒色縮緬 シルク 重ね着

【値下げ】着物リメイク　チュニック　ちりめん　絹
着物リメイク ワンピース チュニック 正絹 縮緬 重ね着 リボン付き ...

【値下げ】着物リメイク　チュニック　ちりめん　絹
新品シルク☆着物リメイク 和洋服 チュニック ワンピース ちりめん ...

【値下げ】着物リメイク　チュニック　ちりめん　絹
着物リメイク黒 絹 ちりめん小紋柄 チュニックワンピース　とも布ストール付き♪：送料無料

【値下げ】着物リメイク　チュニック　ちりめん　絹
着物リメイク☆正絹 抽象松葉柄喪用帯 黒縮緬 重ね衿フリーベスト ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru