カラー···ピンク柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋¥9790（税込）衿ぐりに付いた2段フリルが顔まわりを華やかに見せてくれるニットプルオーバー。身頃は程よくフィットするサイズ感でメリハリのある印象に。素材レーヨン56%ナイロン27%ポリエステル17%素人目線、素人保管のためご理解の程よろしくお願い致します。#半袖#ショート丈#無地#フリル#ニット#セーター#トランテアンソンドゥモード



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