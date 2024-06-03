竹久夢二　代表作　黒船屋　　額装

絵画の種類...その他形式...額縁入り＜竹久夢二＞複製画「黒船屋」ベージュ【額縁インテリア絵画名画名画と向き合いながら暮らす贅沢～ちょっとした心遣いで、住まいの空間は息づく～テレワーク・在宅勤務の背景に。ご愛蔵品や記念品、ご進物用としてこれほど上品で意義ある商品は他に類がありません。複製画サイズ520×205mm額入りサイズ745×325mm



複製／黒船屋（長額入り）



ポスター額「黒船屋」



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