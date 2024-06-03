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【新品未使用】FABIANA FILIPPI ファビアナフィリッピ タンクトップ
商品番号 O43709988646
商品名

【新品未使用】FABIANA FILIPPI ファビアナフィリッピ タンクトップ
ブランド名 ファビアナフィリッピ
特別価格 税込 2,691 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FABIANAFILIPPIファビアナフィリッピ　タンクトップ　ホワイト新品未使用　サイズ　40/XS襟元に可愛い、シルクの二重フリルが付いています。とても肌触りが良く、伸縮性にとんだタンクトップです。
http://narcologia.ru/goods/influenza882793.html
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