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ジャガード キャミ ブラウス ブラック Bonjour Sagan
商品番号 Q19642516553
商品名

ジャガード キャミ ブラウス ブラック Bonjour Sagan
ブランド名 ボンジュールサガン
特別価格 税込 1,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1度着てサイズが合わなかったため出品します。タグを切ってしまっています。華やかな雰囲気を演出してくれる、ふくれジャガードキャミソール凹凸のあるふくれジャガード素材がフェミニンで華やかな印象のキャミブラウス。シンプルなデザインながら凹凸の素材感がアクセントに。華奢見えな細ストラップは長さ調節が可能です。------------------------透け感/アイボリーのみ若干あり光沢感/なし伸縮性/なし裏地/あり厚み/やや薄手カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/Sydney952449.html
http://narcologia.ru/goods/traverse562626.html
http://narcologia.ru/goods/moped522968.html

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ジャガードキャミブラウス

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ジャガード キャミ ブラウス ブラック Bonjour Sagan
セール】ジャガードキャミブラウス(505483212) | ボンジュールサガン ...

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ジャガードキャミブラウス 77-001959

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chii___ca ｜Bonjour Saganのキャミソールを使ったコーディネート ...

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ゆづき｜Bonjour Saganのキャミソールを使ったコーディネート - WEAR

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Bonjour Sagan（ボンジュールサガン）の「ジャガードキャミブラウス ...

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