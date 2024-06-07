【ほぼ新品】ヒステリックグラマー サコッシュ ショルダーバッグ 黒ガールプリント

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※即購入大歓迎です。※他にもバッグや衣類等を多数出品しておりますのでご興味がございましたら一覧からご覧頂ければ幸いです。#chocomie一覧 【アイテム】﻿HYSTERICGLAMOUR（ヒステリックグラマー）サコッシュ/ショルダーバッグです。小ぶりで邪魔にならないけどしっかり収納できるサイズ感、ガールプリントがとっても素敵なお品です！●サイズ（㎝）●♦︎縦×横 約17×27♦︎ショルダーベルト長さ（最長）約140品質や保管状態にこだわりのある方はトラブル防止のためにも購入をご遠慮ください。No.11764111素材...ナイロン