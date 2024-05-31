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サンローラン　ラフィア　バッグ
商品番号 X72315584648
商品名

サンローラン　ラフィア　バッグ
ブランド名 サンローラン
特別価格 税込 28,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サンローラン　ラフィア　バッグです。数年前に六本木ヒルズ内の直営店で購入しています。付属品は、写真10枚目のもので全てです。（証明書のような物は紛失してしまいました）全体的に綺麗だとは思いますが、よく見ると少し汚れがあります。写真8枚目、ジップの部分の裏側写真9枚目、ホックの上部に多少の汚れ新品ではありませんので、写真と説明をご確認頂き、ご理解の上、ご購入をお願い致します。返品はお受けしていないので、気になることがあれば、事前にお問い合わせ下さい。
http://narcologia.ru/goods/symmetric776845.html
http://narcologia.ru/goods/message866227.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial146316.html
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