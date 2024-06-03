【新品未使用】BAO BAO ISSEY MIYAKE TRACK

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BAO BAO ISSEY MIYAKE】新シリーズ「TRACK」発売のお知らせ | 株式会社 ... BAO BAO ISSEY MIYAKE】新シリーズ「TRACK」発売のお知らせ | 株式会社 ...



新シリーズ「TRACK」販売スタートのお知らせ – isseymiyake.com 新シリーズ「TRACK」販売スタートのお知らせ – isseymiyake.com



BAO BAO ISSEY MIYAKEの新作バッグ「TRACK」は、ミニマリズムを極めた ... BAO BAO ISSEY MIYAKEの新作バッグ「TRACK」は、ミニマリズムを極めた ...



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BAO BAO ISSEY MIYAKEの新シリーズ「TRACK」が登場 | Webマガジン ... BAO BAO ISSEY MIYAKEの新シリーズ「TRACK」が登場 | Webマガジン ...



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BAO BAO ISSEY MIYAKE 19年秋冬新作 - “トラック”着想のマルチカラー ... BAO BAO ISSEY MIYAKE 19年秋冬新作 - “トラック”着想のマルチカラー ...



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BAO BAO ISSEY MIYAKE、新シリーズ「TRACK」発売 | HIGHSNOBIETY.JP ... BAO BAO ISSEY MIYAKE、新シリーズ「TRACK」発売 | HIGHSNOBIETY.JP ...



BAO BAO ISSEY MIYAKE〉ー自由に変化する革新的なバッグに日常となじむ ... BAO BAO ISSEY MIYAKE〉ー自由に変化する革新的なバッグに日常となじむ ...



Bao Bao Issey Miyake バオバオ TRACK ショルダーバッグ 大 多色 ... Bao Bao Issey Miyake バオバオ TRACK ショルダーバッグ 大 多色 ...



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BAOBAOISSEYMIYAKETRACKカラー:Black直営店にて購入したものです。レシートもありますのでご安心ください。商品番号BB33AG864イッセイミヤケのものづくりの基本にある「一枚の布」という考えを、直感的に感じられる新シリーズTRACK。高密度に織り上げたポリエステル生地の内側に、軽く柔らかい三角ピースを配することで生まれる構造が、自由で美しいフォルムを作り出しながら、中に容れるものを包み込みます。生地とピースが一体となり、金具などの付属も同色に揃えることでミニマルに仕上げています。マチ付きのスモールトートバッグは内ポケットが付いており、角には擦れ防止の樹脂製パーツを付けることで、控えめな美しさと耐久性を両立しています。カラー···ブラックトートバッグ種類···トートバッグトートバッグ種類···ミニトートバッグ(サブバッグ)