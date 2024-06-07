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Chloe クロエ リリィミニ 2Wayショルダーバッグ
商品番号 N44698654491
商品名

Chloe クロエ リリィミニ 2Wayショルダーバッグ
ブランド名 クロエ
特別価格 税込 2,356 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Chloeクロエリリィミニ2Wayショルダーバッグ縦13cm横20cmマチ8cmショルダー116cmハンドル37cm素人計測になりますので誤差はご了承ください。中古品、自宅保管のためご理解いただける方のみご購入ください。
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