Chloe クロエ リリィミニ 2Wayショルダーバッグ

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商品詳細
Chloeクロエリリィミニ2Wayショルダーバッグ縦13cm横20cmマチ8cmショルダー116cmハンドル37cm素人計測になりますので誤差はご了承ください。中古品、自宅保管のためご理解いただける方のみご購入ください。
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