リサマリ ランジェリー

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商品詳細
リサマリのランジェリーです。通販で購入しました。丈長めが欲しかったのですが、私が勘違いで通常の長さを購入してしまった為出品します。新品未使用ですのでご安心下さい。肌触りはつるつるです。カップなしバスト79-87スリップ丈75M-75定価¥6,050
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful974451.html
http://narcologia.ru/goods/waveform921917.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce928555.html
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