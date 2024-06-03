ラコステ【LACOSTE 】90‘s ポロシャツ　2枚セット

ご覧いただきありがとうございます^^こちら（メルカリ）で約1年前に購入し、どちらとも4回ほど着用しました。とても可愛いです前出品者の説明ではディテールやデザインから９０年代頃のものです【サイズ/カラー】ピンク＝着丈（襟元から後見頃裾）:７４cm肩幅（袖の付け根から付け根まで）:４６cm身幅①（脇辺り計測）:５０cm身幅②（裾辺り計測）:４６cm袖丈（肩の縫い目から）:２４cm裄丈（首元中心から袖口）:４６cmグリーン＝着丈（襟元から後見頃裾）:６７cm肩幅（袖の付け根から付け根まで）:４５cm身幅①（脇辺り計測）:４８cm身幅②（裾辺り計測）:４４cm袖丈（肩の縫い目から）:２１cm裄丈（首元中心から袖口）:４３cmとのことです。私が購入した時から2枚目の写真のような刺繍跡がありましたが、気になる汚れは現在もありません。色がはっきりとしているので合わせ方によって楽しめるかと思います。生地もしっかりしています。素人保管ですのでご理解のある方のみご購入お願いいたします。即購入okですご検討の程よろしくお願いいたします。柄・デザイン···ボーダーカラー···ピンクカラー···ブルーカラー···ブルー袖丈···半袖カラー···ブルー袖丈···半袖季節感···夏カラー···ブルー袖丈···半袖季節感···夏、秋カラー···ブルー袖丈···半袖季節感···春、夏、秋



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