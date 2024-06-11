★DIESEL ディーゼル　シアー　トップス　シースルー　花柄　シルク100％

ご覧いただきありがとうございます^^★DIESELディーゼル シアー トップス シースルー 総柄 絹 シルク■表記サイズ S ■素材 絹 100％ ■実寸サイズ肩幅 44cm身幅 53cm着丈 59cm袖丈 40cm※素人採寸のため多少の誤差はご了承下さい。※全て平置き・背面での採寸となります。※メーカーによりサイズ寸法が異なりますので、現在着用されている物と比較して頂く事をお勧めします。綺麗な商品です。目立ったダメージはなく、これからどんどん着ていただける商品です^^お洒落な方にぜひ(*^^*)※梱包はコンパクトにして発送させていただきますので、ご了承くださいませ\u003c(__)\u003e※状態の確認はシビアに行なっておりますが、細かな汚れなどの見落としがある場合がございます。あくまでも古着ですので神経質な方のご購入はお控え下さい。袖丈···七分袖柄・デザイン···総柄、レース、フリル素材···シアー/シースルーテイスト・シーン···大人可愛い、カジュアル



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