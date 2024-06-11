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★DIESEL ディーゼル　シアー　トップス　シースルー　花柄　シルク100％
商品番号 N19816004951
商品名

★DIESEL ディーゼル　シアー　トップス　シースルー　花柄　シルク100％
ブランド名 ディーゼル
特別価格 税込 1,505 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます^^★DIESELディーゼル　シアー　トップス　シースルー　総柄　絹　シルク■表記サイズ　　　　　S　　　　　　　　　　■素材　　　　　絹　　　100％　　　　　　　　　　　　　　　　■実寸サイズ肩幅　　　　44cm身幅　　　　53cm着丈　　　　59cm袖丈　　　　40cm※素人採寸のため多少の誤差はご了承下さい。※全て平置き・背面での採寸となります。※メーカーによりサイズ寸法が異なりますので、現在着用されている物と比較して頂く事をお勧めします。綺麗な商品です。目立ったダメージはなく、これからどんどん着ていただける商品です^^お洒落な方にぜひ(*^^*)※梱包はコンパクトにして発送させていただきますので、ご了承くださいませ\u003c(__)\u003e※状態の確認はシビアに行なっておりますが、細かな汚れなどの見落としがある場合がございます。あくまでも古着ですので神経質な方のご購入はお控え下さい。袖丈···七分袖柄・デザイン···総柄、レース、フリル素材···シアー/シースルーテイスト・シーン···大人可愛い、カジュアル
http://narcologia.ru/goods/approximate789220.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial271316.html
http://narcologia.ru/goods/mythic777035.html

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