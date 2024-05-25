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LOKITHO ロキト　ブラウス
商品番号 S55562628721
商品名

LOKITHO ロキト　ブラウス
ブランド名 ロキト
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック柄・デザイン···刺繍カップ···カップなし季節感···夏ロキトLOKITHOのトップス未使用ですオフショルダーにもなるようです。完全コレクターとして箪笥の肥やしになっていましたので、出品することにしました。ロキトの刺繍は美しいです
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