値下げ！ 新品 未開封 Rady クロミちゃん 限定コラボ Tシャツ ブラック

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Rady×KUROMIコラボ千鳥柄のずきんをかぶったクロミちゃんがカワイイ❤︎コットン入りのTシャツ素材で肌心地よくテンションもあって着心地バツグンです♪こちらのブラックカラーは既に完売した大人気レア商品です(*^▽^*)！【状態】新品未使用タグ付き【サイズ】着丈49cm肩幅46cmバスト52.5cm袖丈16.5cm裾幅53cm【材質】コットン：95%ポリウレタン：5%#rady#クロミ#クロミちゃん#Tシャツ#Sanrio#kuromi#tshirt#blackカラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋