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FRAMeWORK リネンレーヨンフリルブラウス
商品番号 M65249409825
商品名

FRAMeWORK リネンレーヨンフリルブラウス
ブランド名 フレームワーク
特別価格 税込 1,813 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お値下げしました。状態…1回着用カラー…ホワイトサイズ…着丈約62肩幅約38身幅約50袖丈約25素材…レーヨン、リネン定価…15,950円品質素材洗濯タグあり一度着用し保管しておりました。着用の機会がないため、出品させていただきます。保管によるシワにご理解いただけます方にお願いいたします。◆大ヒット！着映えブラウス一点投入で旬なスタイルを叶えてくれるフリルブラウス。一見甘めなデザインながらも、くったりとした風合いのリネン混素材を使用することでヴィンテージ感のあるカジュアルな印象に。オールインワンやタンクトップなどの上から羽織るコーディネートも◎肩周りをカバーしてくれるので、夏の日焼け対策や冷房対策にもぴったり！柄・デザイン...無地カラー...ホワイト袖丈...半袖季節感...春,夏,秋
http://narcologia.ru/goods/manufacture392441.html
http://narcologia.ru/goods/update339595.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose984840.html
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