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STUNNING LURE スタニングルアー ピケスクエアタンク
商品番号 H76762514469
商品名

STUNNING LURE スタニングルアー ピケスクエアタンク
ブランド名 スタニングルアー
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

STUNNINGLUREスタニングルアーピケスクエアタンクになります。定価9900円の商品です。色はグレーになります。(1枚目)リブのような凹凸があり、光沢と落ち感のあるピケ素材を使用したタンクトップ。スクエア型のネックデザインで、デコルテ周りが華奢に見えます。カップ付きなので一枚でもインナー使いにも、幅広い場面で活躍します。即購入okです。お値下げ交渉歓迎です。おまとめ購入の場合お気持ちお値下げ致します。#STUNNINGLURE#スタニングルアー
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