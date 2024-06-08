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着物リメイク　チュニックブラウス
商品番号 R33708993554
商品名

着物リメイク　チュニックブラウス
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。ユーズドの黒留袖をチュニックブラウスにリメイクしました。すとんとしたデザインです。肩のリボンの調節で変わります。ネックラインが大きめなので冬場はセーターやカットソーと合わせていただけます。内側の縫い代に家紋が入っています。着丈約70身幅約70cmです。　　素人のハンドメイドなので歪みなどあります。古い着物ですので、針穴、シミ、匂い、折り線、変色などあります。着物リメイクにご理解頂ける方のみご検討下さい。よろしくお願いいたします。
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