着物リメイク　チュニックブラウス

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。ユーズドの黒留袖をチュニックブラウスにリメイクしました。すとんとしたデザインです。肩のリボンの調節で変わります。ネックラインが大きめなので冬場はセーターやカットソーと合わせていただけます。内側の縫い代に家紋が入っています。着丈約70身幅約70cmです。 素人のハンドメイドなので歪みなどあります。古い着物ですので、針穴、シミ、匂い、折り線、変色などあります。着物リメイクにご理解頂ける方のみご検討下さい。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/Sydney681749.html
http://narcologia.ru/goods/freshman853056.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi65447.html
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