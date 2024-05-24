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pallas palaceパラスパレス ホワイトシャツ Ｖネック七分袖 貝ボタン
商品番号 A23176272545
商品名

pallas palaceパラスパレス ホワイトシャツ Ｖネック七分袖 貝ボタン
ブランド名 パラスパレス
特別価格 税込 1,600 円
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商品詳細

pallaspalaceパラスパレスホワイトシャツ七分袖貝ボタン柔らかいコットンで透け感あります。肩幅48着丈67身幅57数回着用していますが目立った汚れ、傷はありません。よろしくお願いします。その他の出品ブランド↓です。ワッフリッシュワッフルwafflishwaffle、ミディウミMidiUmi、Mallechambredecharmeマル　シャンブルドゥシャーム、キャピタルkapital、ブリットprit、pallaspalaceパラスパレス、オローネ、SHIPSシップス、PARICIパーリッシー、フィグロンドン色···ホワイト袖丈···七分袖柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···コットン(綿)
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