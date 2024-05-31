未使用　コーチ　ショルダーバッグ　ウエストバッグ　ボディバッグ　カメラバッグ

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限定お値下げ。お値引きごめんなさい…ご覧頂きありがとうございます。引っ越しが決まり、出品を始めました。気持ち良いお取引を努めますので、よろしくお願い致します。COACHのミニショルダーバッグです。ショルダーバッグとして、斜め掛けバッグとして二役で活用頂けるお品です。【ブランド・アイテム】COACHショルダーバッグ斜めがけバッグ【カラー】ブラック【サイズ】縦:11㎝横:18㎝マチ:4.5cm【付属品】保存袋shopバッグ【状態】未使用、自宅保管です。袋に入れて保管しておりましたので、傷や汚れも見当たらず良い状態です。まだ革の香りもしっかり残っております。一度は人の手に渡ったお品物としてご理解頂き、画像や本文で分かりにくい点はコメントよりご質問下さい。家族に喫煙者は居りませんが、ペットがおります。十分に気をつけておりますがまれにペットの毛が付着しているかもしれません。ご理解・ご納得頂ける方、よろしくお願い致···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革#コーチ#COACH#ショルダーバッグ#ポシェット#ミニバッグ#3way#ショルダー#ウエストバッグ#ヒップバッグ#ボディバッグ#斜め掛け