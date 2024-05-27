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スピリチュアル　アンク　ベル
商品番号 B22185238031
商品名

スピリチュアル　アンク　ベル
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 32,832 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカ　買付品ですパワースポット　セドナのアンティークショップで生命の象徴　アンク十字のヒーリングベルとなります。本来エジプト由来のアンクが生命界エネルギーの永遠の繋がりからセドナに集まっていたことが証明されている品物のため、その音色は男性原理と女性原理の結合シンボルから訪れる波長のため祈祷、神聖契約の際にサポートを受けることは容易です。スピリチュアルに属するヒーリングベルですので御宗教関係なく真理の授受頂けます。全宇宙ホルスの目
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