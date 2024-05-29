THE NORTH FACE GORE-TEX マウンテンパーカー　レディースS

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ご覧頂きありがとうございます！THENORTHFACEGORE-TEXマウンテンパーカー レディースSになります。●型番NP10311●サイズ：S身幅45cm着丈63cm肩幅36cm袖丈58cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：GORE-TEX●状態：明らかなほつれ、汚れは見当たりません。中の裏地破れもなく美品となっております！●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。