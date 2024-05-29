＞＋ サルバトーレフェラガモ ヴァラリボン カーフレザー ショルダーバッグ

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商品詳細
若干古傷や汚れございますが比較的綺麗なお品物かと思います。使用感などもありますので写真にて入念にご確認くださいませ。【ブランド】サルヴァトーレフェラガモ【生産国】イタリア【素材】レザー【カラー】ブラウン【スタイル】ショルダーバッグ【サイズ】W25xH20xD8cm/StrapDrop46-50cm(Approx)【幅】9.8inches(25cm)【高さ】7.9inches(20cm)【奥行】3.1inches(8cm)【ショルダー高さ】18.1-19.7inches(46-50cm)
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