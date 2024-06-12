CHANEL シャネル 財布 ココマーク マトラッセ チェーン フラップ 29番 ...

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超美品!!コンディション◎CHANELシャネルココマークマトラッセラムスキンレザーゴールドチェーンミディアムブルー箱、ギャランティカードなど付属あり29番台と新しい物になります。#shige小物#shigeレディース●高さ 7.5cm●横幅 10.5cm●マチ2.5cm●収納ポケット4箇所●カード入れ12箇所使用感がほとんど無く大きなダメージはほとんどない程度がとても良い綺麗な商品状態です。見た目綺麗な物ですが、ユーズド商品なので神経質な方はご遠慮くださいませ。直営店や、ブランドショップ、ブランド大手のオークションなどでの購入ですので、正規品になります。質問などございましたら、コメントからお願いいたします。#shige小物#shigeレディース