真珠　イヤリング　グレー　宝石保証書付き

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商品詳細
薄いグレーのイヤリングです撮影で一度使用いたしました特注で作成したものです撮影が再度必要な場合はお申し付けください本物のすばらしさをお手元にいかがでしょうか冠婚葬祭 どんなときも使用していただけますご検討をいただければ幸いですよろしくお願い申し上げますお急ぎでしたら即日発送可能ですメッセージお待ちいたしますカラー···グレーカラー···グレー
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