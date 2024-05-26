SLOBE IENA CHAMBERYロゴTEE 新品

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てら｜SLOBE IENAのTシャツ/カットソーを使ったコーディネート - WEAR てら｜SLOBE IENAのTシャツ/カットソーを使ったコーディネート - WEAR



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スローブイエナ ✩ CHAMBERYロゴTEE スローブイエナ ✩ CHAMBERYロゴTEE

程よくコンパクトなサイズ感が魅力のロゴTEE。シャリっとしたカレッジ風のユーズドライクな素地感がポイント。シンプルで大人でも着やすいロゴデザインに仕上げました。カーディガンやジャケットのインナー使いにもぴったり。ご自宅で洗濯機使用可能に加え、ベーシックなカラー展開で汎用性の高いアイテムです。1枚あると着回しが効き、こなれた雰囲気を楽しめるアイテムです。【商品詳細】ブランド:SLOBEIENA商品番号:23070912326020サイズ:フリー着丈58.5、肩幅40、身幅49、袖丈21.5素材:綿100%カラー:グレー状態：新品未使用購入価格:5,500円。