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アルタス　フルート　A807 E/Tipe-s
商品番号 A18967864194
商品名

アルタス　フルート　A807 E/Tipe-s
ブランド名 アルタス
特別価格 税込 23,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アルタスのフルートです。13年前に購入しました。購入後1年ほど楽団で使用し、その後はしばらく使わず何年か後にメンテナンスに一度だけ出し、1、2年前に自宅で少し練習したりした程度であまり使わずに保管しておりました。目立つ傷へこみはないですが、アルタスのロゴ上と頭部官の口の穴上あたり少し変色しております。思い入れのあるものですが、使う機会がない為、大切に使っていただける方にお譲り出来たら嬉しく思います。種類···フルート
http://narcologia.ru/goods/approximate940420.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose92940.html
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