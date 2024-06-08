丁度❀花柄のシャツブラウス❄

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藍色のシャツブラウスです。着回しやすいデザインです。●サイズ：タグ表記Mサイズ肩幅 34cm身幅 49cm着丈 56cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：本体 ポリエステル100% レース基布 ナイロン 100％ レーヨン 100%●状態：汚れ、ほつれなどはありません。中古品という事を理解いただいた上で、購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションに保管していました。細かい事は写真で、ご確認ください。色...紺色袖丈...長袖柄・デザイン...花柄テイスト・シーン...大人可愛い 季節感...秋中国製『Ka0019