ヒステリックグラマー　HYSTERIC GLAMOUR ノースリーブTシャツ

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数年前に12,000円くらいで購入しました5回程度着用しましたが、使用感は少なく美品だと思います。基本的にはお支払い後、24時間以内に発送しておりますコットン100%肌触り良いです。柄・デザイン···その他カラー···ブラック袖丈···袖なし