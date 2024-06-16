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試着のみ！ アストラットのシャツジャケット
商品番号 J56753906974
商品名

試着のみ！ アストラットのシャツジャケット
ブランド名 アストラット
特別価格 税込 1,677 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入後試着のみで、持ってる服と相性が良くなかったのでクローゼットで眠ったままになっていました。ローウエストのシャーリングが女性らしいシルエットを出してくれます。色···ベージュ袖丈···長袖素材···コットン(綿)テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル
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