STUDIOUS ステュディオス 切り替えデザインとろみ感ノースリーブ アイボリ

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ステュディオス Vネック マキシワンピース/ロングワンピース ...

ステュディオスSTUDIOUSカラー アイボリーとろみ感ある質感の生地と透け感あるシフォンの生地の組み合わせ。切り替えデザインがオシャレなノースリーブプルオーバートップス。優しい色味も素敵です。特に目立つ汚れはなくキレイです。古着、中古、自宅保管品ですので、ご理解頂ける方のみどうぞ宜しくお願い致します。#はどすけ出品商品一覧#はどすけトップス出品一覧●サイズ Ｆ着丈 約61.5㎝肩幅 約31㎝身幅 約44.5㎝⚫品質画像をご覧下さい。※発送について土日祝日は都合により出来ない事もあります。大変申し訳ありませんがお急ぎの方はご遠慮願います。ご理解の程、宜しくお願い致します。T-1022