Yuumi ARIA　ユウミアリア　オリジナル刺繡フリルTシャツ　F

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程よくオーバーサイズのTシャツにハリのあるオーガンジーシフォンが軽やでとっても華やかです。オリジナル刺繍がシフォンに動きのある表情をつけて、立体的なシルエットが生まれています❥***********************************************************★フォロー割★フォローしてコメントで知らせるだけで今よりお安くご購入いただけます。詳しくはプロフィールをご覧ください。もちろん即購入も大歓迎です♪◆◆サイズ◆◆着丈73ｃｍ肩幅48ｃｍ身幅50ｃｍ※素人による採寸の為、若干の誤差はご了承ください。◆◆素材◆◆本体 綿 100％別布 ポリエステル100％◆◆注意事項◆◆※圧縮や折り畳んでの発送をさせて頂くので折りジワが付く場合がございます。あらかじめご了承ください。※状態、画像、採寸について出品商品は1点物の中古品がほとんどのため商品状態も様々です。可能な限り細かく状態を記載しておりますが記載しきれない場合もございますのでご不明な点がございましたらご購入前にお問い合わせください。※自宅保管のため神経質な方はご遠慮ください。※USED品（一度人の手に渡った商品）の為、神経質な方や古着慣れ していない方、古着にご理解のない方はご遠慮ください。#Lathicalcloset↑他にも出品しています！管理番号:22LTC018#YuumiARIA#ユウミアリア#刺繡フリルTシャツ#女子コーデ#キレイめ#春夏トップス#シンプルコーデ#半袖#Tシャツ※発送業務は土日はお休み頂いています。