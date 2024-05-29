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Mardi Tシャツ　半袖
商品番号 J60876734255
商品名

Mardi Tシャツ　半袖
ブランド名 マルディメクルディ
特別価格 税込 1,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

□注意事項※素人採寸の為、誤差はご了承ください。並行輸入品です。御理解頂ける方のみ購入お願いいたします。日本のブランド店舗のような対応を求める方は御遠慮ください。順次発送していますが今仕事が忙しく遅くなります。9/20以降。ご了承いただける方のみ購入お願いいたします。※発送の際は折りたたんで発送しますので、折りジワがつく可能性がありますのでご了承ください。※海外並行輸入品のため、たたみじわ、気づかないほどのインクムラ、生地独特の織ムラがございます。若干のズレやほつれ、形やサイズに誤差が生じる場合がございます。縫製が粗い場合がございます。神経質な方は購入をご遠慮ください。■商品写真は、撮影環境、ブラウザ・PCモニタの環境・設定などにより、実際の商品の色味と若干異なる場合がございます。購入者様が安心してお取引できるように全て匿名配送です。フォロワー様またはリピーター様割引あります。50円ずつ割引致しますのでコメントください。おまとめ割(1件につき200円～)もありますのでどなた様でもコメントよりご利用下さい。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬SHINeekey柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/injure149167.html
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