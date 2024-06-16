DOUBLE STANDARD CLOTHING ボウタイ リボン ブラウス

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ストライプボウタイシャツ OSLOW | フリマアプリ ラクマ ストライプボウタイシャツ OSLOW | フリマアプリ ラクマ

ブランド：DOUBLESTANDARDCLOTHING（ダブルスタンダードクロージング）カラー：ネイビー/紺色サイズ：38（M）ダブスタの人気アイテム、ボウタイリボンブラウスです。ダブスタのものですので、品質良いです。どうしても欲しくて購入致しましたが、サイズが合わない為、ほとんど着用しておらず、状態も綺麗です。ディナーや結婚式の二次会、デート、パーティ、入学式、参観日、お受験、お見合い、顔合わせ等改まった席にもお召し頂けますし、オフィスにもお召し頂けると思います。オケージョン対応可なきちんとブラウス。HoneymiHoney、Chesty、CHANEL、RENE、ロイスクレヨン、スタニングルアー、ルシェルブルー、エムプル、Blugirl、Blumarine、REDVALENTINO、snidel、FRAYI.D、LilyBrown、JILLSTUART、MARCBYMARCJACOBS、SEEbyCHLOE、PAUL\u0026JOE、ロイスクレヨン、ルルロジェッタ、バーバリーブルーレーベル、ANNASUI等お好きな方にも。#VANILLACoUTURE#ヴァニラクチュール#DOUBLESTANDARDCLOTHING#ダブルスタンダードクロージング#Sov.#ソブカラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋