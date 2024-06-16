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新品未使用　IENA　バックオープンブラキャミソール　ブラック　サイズフリー
商品番号 H96423262905
商品名

新品未使用　IENA　バックオープンブラキャミソール　ブラック　サイズフリー
ブランド名 イエナ
特別価格 税込 2,695 円
在庫状況 あり

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商品詳細

IENA　バックオープンブラキャミソール　カラー　ブラックサイズ　フリー新品未使用、タグ付きです。今年の7月に公式オンラインストアで購入しました。◆公式サイト商品説明◆IENAオリジナルの、カップ付きのブラキャミソール。華奢な肩紐や、後ろが深いカッティングで女性らしさが際立つデザインです。アジャスターがついているので、幅広い骨格の方にも対応できるよう工夫しました。アセテートとポリエステルの強撚糸を使っているので、ドライタッチで夏も着易い素材感。透け感のあるトップに合わせて、ヘルシーな肌みせスタイリングが楽しめます。色違いで持っていても重宝する一着です。イエナ柄・デザイン···無地カラー···ブラックカップ···カップあり季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/rebellion632578.html
http://narcologia.ru/goods/rouge51610.html
http://narcologia.ru/goods/protein66334.html
新品未使用　IENA　バックオープンブラキャミソール　ブラック　サイズフリー
追加2》バックオープンブラキャミソール（カップ付きインナー）｜IENA ...
新品未使用　IENA　バックオープンブラキャミソール　ブラック　サイズフリー
追加2》バックオープンブラキャミソール（カップ付きインナー）｜IENA ...
新品未使用　IENA　バックオープンブラキャミソール　ブラック　サイズフリー
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新品未使用　IENA　バックオープンブラキャミソール　ブラック　サイズフリー
イエナ⭐︎バックオープンブラキャミソール⭐︎ブラック - キャミソール
新品未使用　IENA　バックオープンブラキャミソール　ブラック　サイズフリー
追加2》バックオープンブラキャミソール（カップ付きインナー）｜IENA ...
新品未使用　IENA　バックオープンブラキャミソール　ブラック　サイズフリー
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新品未使用　IENA　バックオープンブラキャミソール　ブラック　サイズフリー
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パット付きバックオープンキャミ（カップ付きインナー）｜SLOBE IENA ...

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