Moschino モスキーノ ノースリーブブラウス

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商品詳細
Moschinoモスキーノノースリーブブラウスフランスサイズ38US8日本の9号ぐらいです。着丈60,身幅463回ほど着用しましたので生地に多少の使用感がございます。クリーニング後自宅保管しております。中古品となりますので、神経質な方はご購入をご遠慮くださいますようお願いいたします。即購入OKお値下げ不可匿名発送折り畳み、水濡れ対策をして発送いたします！カラー···ホワイト袖丈···袖なし柄・デザイン···花柄
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