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ジャガードデザインキャミソール
商品番号 P83496074321
商品名

ジャガードデザインキャミソール
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フリーサイズオールシーズン使いまわせます(^^)肩紐も長さに余裕もあるのでアレンジしてもいいと思います。何度か着用してますが目立って汚れ等ございませんまだまだ着れるかと思います自宅保管、中古品の為ご理解頂ける方よろしくお願い致します。断捨離として出品しております。よろしくお願いします。袖丈···袖なし季節感···夏、秋
http://narcologia.ru/goods/organization182762.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador170306.html
http://narcologia.ru/goods/approximate169420.html
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