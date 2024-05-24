ジャガードデザインキャミソール

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フリーサイズオールシーズン使いまわせます(^^)肩紐も長さに余裕もあるのでアレンジしてもいいと思います。何度か着用してますが目立って汚れ等ございませんまだまだ着れるかと思います自宅保管、中古品の為ご理解頂ける方よろしくお願い致します。断捨離として出品しております。よろしくお願いします。袖丈···袖なし季節感···夏、秋