chico 【SALON by Chico限定】総レースキャミ



SALON by Chico限定】総レースキャミ | Chico(チコ)レディース | PAL ...



SALON by Chico限定】総レースキャミ | Chico(チコ)レディース | PAL ...



SALON by Chico限定】総レースキャミ | Chico(チコ)レディース | PAL ...



SALON by Chico限定】総レースキャミ | Chico(チコ)レディース | PAL ...



SALON by Chico限定】総レースキャミ | Chico(チコ)レディース | PAL ...



SALON by Chico限定】総レースキャミ | Chico(チコ)レディース | PAL ...



SALON by Chico限定】総レースキャミ | Chico(チコ)レディース | PAL ...



SALON by Chico限定】総レースキャミ | Chico(チコ)レディース | PAL ...



Chico（チコ）の「【SALON by Chico限定】総レースキャミ（シャツ ...



Chico（チコ）の「【SALON by Chico限定】総レースキャミ（シャツ ...



Chico（チコ）の「【SALON by Chico限定】総レースキャミ（シャツ ...



Chico（チコ）の「【SALON by Chico限定】総レースキャミ（シャツ ...



Chico（チコ）の「【SALON by Chico限定】総レースキャミ（シャツ ...



ランジェリーレースキャミ | Chico(チコ)レディース | PAL CLOSET(パル ...



Chico（チコ）の「【SALON by Chico限定】総レースキャミ（シャツ ...

【SALONbyChico限定】総レースキャミ購入後、1度短時間だけ着用しその後着る機会が無かったため出品しますᵕ̩̩-ᵕ̩̩傷や汚れ等もなく綺麗な状態です。※素人保管のため神経質な方は御遠慮ください。定価:6,600【公式サイトより】▶︎商品ポイント・1枚で主役になる肩リボンが目を惹くデザイン。・ペプラムデザインでウエストラインを綺麗に見せてくれます。・コットン素材でこれからのシーズンさらっと着やすいです。▶︎スタイリングポイント・同素材のパンツがあるのでそちらとセットアップで着用可能です。お問い合わせ品番：CHZ1031302A0002・トップスが特徴的なのでデニムにに合わせるだけでもコーデが完成します。・首元が開いているのでネックレスなどを合わせるのも◎▶素材・洗濯表示素材比率：表地：綿100%/裏地：ポリエステル100%洗濯：手洗い可タンブル乾燥：不可アイロン：110度までクリーニング：ドライクリーニング可（弱く）／ウェットクリーニング可（非常に弱く）※摩擦や、汗や雨等で濡れた時は他の衣類や下着等に色移りする可能性がございますので、十分ご注意ください。……………………透け感：なし厚さ：★☆☆☆☆伸縮性：なし裏地：ありポケット：なし柄・デザイン···花柄柄・デザイン···その他カラー···ホワイト袖丈···袖なしネック···その他季節感···春、夏