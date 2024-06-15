TERRAPAX テラパックス　ショルダーバッグ

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商品詳細
テラパックスのショルダーバッグです。長い間使わずにストックしていた商品になります。縦幅35cm横幅45cmマチ14cm素材：ヘンプ100%汚れはありませんが傷が裏面にございます。写真をご確認の上、中古品であるということをご理解のほど宜しくお願い致します。カラー...ベージュ
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate980348.html
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土に還るバッグ テラパックス ショルダーバッグ TERRAPAX SHOULDER BAG 地球環境にやさしい麻(ヘンプ)と牛革を使用したエコロジーなバック（代引不可）
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土に還るバッグ テラパックス ショルダーバッグ ミニシェパーズバッグ TERRAPAX MINI SHEPHERD'S BAG 地球環境にやさしい素材を使用したエコロジーなバック smtb-TD tohoku （代引不可）
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ショルダーバッグ/--/BLK/無地
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