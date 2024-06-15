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TERRAPAX テラパックス ショルダーバッグ
商品番号 A35990270354
商品名

TERRAPAX テラパックス ショルダーバッグ
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 2,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テラパックスのショルダーバッグです。長い間使わずにストックしていた商品になります。縦幅35cm横幅45cmマチ14cm素材：ヘンプ100%汚れはありませんが傷が裏面にございます。写真をご確認の上、中古品であるということをご理解のほど宜しくお願い致します。カラー...ベージュ
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate980348.html
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