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アニエスベー スェード生地ショルダーバッグ 茶色
商品番号 V85948539150
商品名

アニエスベー スェード生地ショルダーバッグ 茶色
ブランド名 アニエスベー
特別価格 税込 5,555 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今年店舗で購入し、1度使用致しました☆他のバッグをしましたのでこちらは綺麗なうちに出品する事にしました。これからの時期、可愛いです♡返品、返金、神経質な方ご遠慮下さい。他サイトにも出品致しますので急な削除をお許しくださいませ。
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