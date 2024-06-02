URBAN RESEARCH ROSSO ウール混フェイクムートンコート

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肩幅39.5cm着丈 96.5cm脇下 身幅52cm袖丈68cm折り返してお好みの長さに調節可能です着丈···ミドル着丈···ロング着丈···ミドルカラー···ブラウン素材···フェイクファー素材···スエードフード···フードあり（取外し不可）季節感···冬