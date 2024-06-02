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URBAN RESEARCH ROSSO ウール混フェイクムートンコート
商品番号 U30300874657
商品名

URBAN RESEARCH ROSSO ウール混フェイクムートンコート
ブランド名 アーバンリサーチロッソ
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

肩幅39.5cm着丈　96.5cm脇下　身幅52cm袖丈68cm折り返してお好みの長さに調節可能です着丈···ミドル着丈···ロング着丈···ミドルカラー···ブラウン素材···フェイクファー素材···スエードフード···フードあり（取外し不可）季節感···冬
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