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未使用 ヴィヴィアンウエストウッド エナメル オーブ柄 がま口 折り財布
商品番号 S95408764962
商品名

未使用 ヴィヴィアンウエストウッド エナメル オーブ柄 がま口 折り財布
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 5,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VivienneWestwoodヴィヴィアンウエストウッド13VV110パテントレザー型押しロゴ柄オーブ柄三つ折り財布がま口折り畳みミニウォレットカラー:レッド系【サイズ】横  約11cm縦  約8.7cm(がま口金具含む)  本体のみ約8cm厚み  約3cm【材質】レザー【仕様】スナップボタン開閉式がま口小銭入れ×1お札入れ×1パスケース×1オープンポケット×2カード入れ×6【付属品】箱(別モデル)【コンディション】・使用感なし(未使用保管品)◆取引に関する詳細は自己紹介欄をご一読いただけると幸いです。埼玉県公安委員会古物商許可証第431250050321号古物営業法に基づき出品しております。こちらでは業者向け古物オークションで購入した正規品を取り扱っております。その他の出品物はこちら♪#にこにこ古着#にこにこ古着レディース
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